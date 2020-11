Sénégal : Le chiffre d’affaires des services a baissé de 2,5% au mois d’août

Le secteur tertiaire a été marqué, au mois d’août dernier, par une baisse de 2,5% du chiffre d’affaires (Ca) des services et un raffermissement de 0,9% de celui du commerce, révèle l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Dans sa publication dénommée « repères statistiques », elle indique que le fléchissement du Ca du sous-secteur des services est imputable au ralentissement de ceux des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-18,0%), des « activités financières et d'assurance » (-8,0%) et des «services de transport » (-7,0%).



Cette contreperformance, poursuit-elle, est atténuée par les hausses du Ca des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+36,2%), des «services d’information et de communication » (+2,3%), des services « d’hébergement et de restauration » (+2,1%) et des «activités de service et de soutien et de bureau » (+1,5%).



En détails, l’agence fait savoir que l’indice chiffre d'affaires des services s’est situé à 102,5 (base 100 en 2010) au mois d’août contre 105,2 le mois précédent, soit un repli de 2,5% en variation mensuelle. Par rapport au mois d’août 2019 où l’indice du chiffre d’affaires du services était à 110,6, il est aussi noté un recul de 7,3% du Ca des services.



Par ailleurs, la structure souligne que le chiffre d'affaires du commerce a connu un raffermissement de 0,9% en variation mensuelle en passant de 124,6 au mois de juillet à 125,6 en août. Comparé à celui de la même période de l’année 2019 où l’indice du chiffre d’affaires du commerce se trouvait au-dessus de la base 100 en 2010, il également relevé une progression de 0,8% d’après l’Ansd.

