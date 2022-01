Sénégal: Le dernier rapport de l’Ansd relève une croissance du Pib réel de 1,3% en 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le taux de croissance du Produit intérieur brut (Pib) réel est ressorti à 1,3% en 2020, après 4,6% en 2019. Cette situation, selon l’agence, est consécutive à la crise sanitaire marquée par des mesures restrictives qui ont affecté l’activité économique.



Le ralentissement de la croissance est imputable aux difficultés constatées dans les secteurs secondaire et tertiaire qui ont enregistré une évolution de leurs valeurs ajoutées, respectivement, de -0,4% et -0,1% après des augmentations de 5,0% pour le secondaire et 4,3% pour le tertiaire en 2019.



Dans son rapport intitulé Comptes nationaux sémi-définitifs de 2020 et définitifs de 2019, l’Ansd note que contrairement aux autres secteurs, l’activité du primaire a progressé de 12,8% en 2020 contre 4,3% en 2019, atténuant ainsi le ralentissement de l’économie.



A cet égard, la croissance de l’économie sénégalaise en 2020 est tirée principalement par le secteur primaire.



En effet, la contribution à la croissance de ce secteur se situe à 1,9 point durant l’année sous-revue contre 0,6 point en 2019.



Le secteur tertiaire, moteur de la croissance économique au cours des années antérieures, a une contribution de -0,1 point. Le secteur secondaire enregistre la même contre-performance en contribuant négativement (-0,1 point).



Bassirou MBAYE







Source : L’économie sénégalaise a montré une résilience face à la pandémie de la Covid- 19. Ceci est une affirmation de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-dernier-rapport...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook