Sénégal : Le gouverneur de la Bceao se réjouit du dynamisme de la place bancaire

Lundi 25 Mars 2024

Selon lui, cette rencontre, qui s'inscrit dans la tradition de maintenir un canal de dialogue fécond entre la BCEAO et le système bancaire de l’UMOA avait pour objectif d’échanger avec l’Apbefs sur la situation du système bancaire au Sénégal, de recueillir leurs préoccupations en rapport avec le bon déroulement de leurs activités et de partager les points d’attention de la Bceao à l’intention de la profession bancaire.



Au plan macroéconomique, le gouverneur affirme que la croissance économique est restée soutenue au Sénégal, s’établissant à 4,2% en 2022 et 2023. Selon lui, elle devrait plus que doubler en 2024 pour atteindre 9,2%. L’inflation est en baisse, de 9,7% en 2022 à 5,9% en 2023. Ce niveau reste en deçà de la cible mais la dynamique est dans la bonne direction, celle devant se situer en dessous de 3% en 2024.



«Concernant la situation du système bancaire au Sénégal, je me réjouis de l’attractivité et du dynamisme de la place bancaire attestés par le nombre d’établissements en activité, qui se chiffre à 31, la consolidation des emplois bancaires, en progression d’environ 16% en moyenne annuelle au cours des 5 dernières années, - la réduction continue du taux de dégradation du portefeuille de crédits, établi à 9,1% en décembre 2023 contre 13,9% en 2019, - le renforcement de la rentabilité de l’exploitation avec un Pnb en hausse de 13,4% entre 2019 et 2023, - un ratio de solvabilité moyen de 12,6% en 2023 pour une norme minimale de 11,5% respectée par la quasi-totalité des établissements », a souligné le gouverneur de la Bceao. Il a ajouté que ce tableau globalement satisfaisant est toutefois atténué par la situation très dégradée de quelques banques en difficulté structurelle, dont la prise en charge vigoureuse est indispensable pour renforcer l’environnement bancaire.



Jean-Claude Kassi Brou salue à cet égard les efforts consentis par l’Etat du Sénégal pour leur restructuration et la solidarité de place manifestée pour accompagner la gestion quotidienne de ces banques. Il a relevé que les services de la Direction nationale de la Bceao pour le Sénégal lui ont fait part des préoccupations de la profession sur l’environnement d’exercice de vos activités, sur lesquelles nous aurons des échanges.



Il cite notamment l’optimisation de la Centrale des risques bancaires, la dynamisation du marché interbancaire, l’orientation de la politique monétaire de la Bceao, le projet d’interopérabilité des services financiers numériques et votre souhait de rencontres périodiques entre le Gouverneur et les Présidents des Apbef de l’Union.

Adou FAYE





Source : Une rencontre s’est tenue le 25 mars dernier entre le gouverneur de la Bceao et le Bureau exécutif de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs) dans les locaux de l’Agence Principale de la BCEAO à Dakar. Lors de la cérémonie d’ouverture, Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la Bceao a déclaré qu’il est nécessaire d’avoir une bonne perception des préoccupations spécifiques de chaque place.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-gouverneur-de-l...

