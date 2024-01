Sénégal : Le linéaire routier passe de 1500 km en 2012 à 2900 km en 2023

Macky Sall qui a confié ses propos aux sénégalais à l’occasion de son message à la Nation ce 31 décembre, a relevé qu’en 2012, le linéaire routier du Sénégal était de 1500 km contre 2900 en 2023.



A l’en croire, de 32 km d’autoroutes, « nous en sommes à 189, et bientôt 500 Km, à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack, et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis ».



Macky Sall qui donnait son dernier message à la Nation en tant que chef de l’Etat, a souligné que la deuxième phase du Train express régional (Ter), Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne s’achève dans quelques mois, et qu’une commande de 7 nouveaux trains s’ajoutera aux 15 actuels.



Dans le même sillage, le président de la République a informé que le Bus rapid transit (Brt) sera inauguré le 14 janvier 2024 avec une flotte de 121 bus électriques, alimentés par voie solaire, et climatisés, avec wifi à bord.



A terme, il a déclaré que le personnel du Brt sera composé d’au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Il a rappelé enfin que la Société nationale Dakar Dem Dikk (Ddd) a fait peau neuve, avec 370 bus de dernière génération.



Bassirou MBAYE



« Nous sommes sur le chemin de l'émergence avec la densification de nos infrastructures routières et autoroutières, et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain », a indiqué le président de la République sénégalaise.