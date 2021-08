Sénégal : Le solde commercial se dégrade de 83,9 milliards Cfa au mois d’avril

83,9 milliards de francs Cfa. Cette somme représente le niveau de dégradation du solde commercial du Sénégal au mois d’avril dernier. En effet, ledit solde est passé de -151,357 milliards de francs Cfa au mois de mars à -235,247 milliards en avril 2021.



Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui rend public ces données, le taux de couverture des importations par les exportations, au Sénégal, est ressorti à 42,8% au mois d’avril contre 60,2% le mois précédent.



Par ailleurs, l’agence note que la valeur totale des exportations est estimée à 176,043 milliards contre 411,291 milliards. Cela représente, d’après les données de l’Ansd, un déficit de 235,247 milliards de francs Cfa sur la période sous revue.



