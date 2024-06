Sénégal : Le sous-secteur agricole devrait connaître une hausse de 6,6% en 2023

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

La Dpee souligne que le sous-secteur agricole et des activités annexes devrait connaître une reprise en 2023 au regard de la bonne répartition spatio-temporelle de la pluviométrie.



En effet, confie-t-elle, à fin septembre 2023 et par rapport à la normale, d’après les données de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), des déficits ont été enregistrés dans les zones Est (-8,6%) et Sud (-1,1%) alors que les cumuls pluviométriques se sont accrus au Centre (+5,3%), au Nord (+23,6%) et à l’Ouest (+11,3%).



En outre, les mesures prises par l’Etat du Sénégal, dans le cadre du programme agricole pour la souveraineté alimentaire durable (PASAD), devraient également soutenir la performance de ce sous-secteur.



En effet, l’État a mis à la disposition des agriculteurs des intrants de qualité à travers le relèvement à 100 milliards de F CFA du budget alloué à la campagne agricole 2023/2024.



Par ailleurs, la relance de l’horticulture ainsi que la mise en exploitation des domaines agricoles communautaires (DAC) devraient renforcer la production horticole.



Globalement, la mise en œuvre adéquate des projets et programmes de l’agriculture se traduirait par un renforcement de la production céréalière de 15,5% en 2023, reflétant les fortes progressions attendues de la production de mil-sorgho (+22,8%), de maïs (+15,6%) ainsi que du riz paddy (+7,9%).



Le sous-secteur agricole tirerait également profit de la performance de la production d’arachide qui est prévue en hausse de 7,1% ainsi que du dynamisme de la culture de coton en graine (+89,5%) et de niébé (+175,9%).



Bassirou MBAYE







Source : Au total, l’activité du sous-secteur agricole devrait se relancer avec une hausse de 6,6% en 2023 après la contre-performance (-3,4%) enregistrée en 2022. Cette performance s’expliquerait par plusieurs facteurs selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-sous-secteur-ag...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook