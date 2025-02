Sénégal : Le taux d’emploi en baisse de 1,6 point de pourcentage au 3e trimestre 2024

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Dans la note de synthèse concernant l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (Enes) consacrée au trimestre sous revue, l’agence souligne que ce taux a diminué de 1,6 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2023 où il était estimé à 44,4%.

Il ressort de l’enquête que le niveau d’emploi est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 45,7% et de 38,3%.



En outre, l’Ansd fait savoir également que le taux d’emploi est presque deux fois plus élevé chez les hommes (56,4% contre 28,8% chez les femmes).



S’agissant de l’emploi salarié, sa part dans le total des emplois s’est située à 38,9% durant le trimestre sous revue. Cette proportion a augmenté de 1,6 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année 2023 (37,3%).



La part de l’emploi salarié varie selon le sexe et selon le milieu de résidence. Chez les hommes, elle est estimée à 43,6% contre 29,5% pour les femmes. L’agence constate également que l’accès à l’emploi salarié est nettement plus important en milieu urbain (48,9%) qu’en zone rurale (20,6%).

Bassirou MBAYE





Source : Au troisième trimestre de l’année 2024, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressortie à 42,8%. L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-taux-d-emploi-e...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook