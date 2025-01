Sénégal : Léger repli du secteur tertiaire au mois de novembre 2024

Une situation qui s’explique par les contreperformances des activités immobilières (-66,8%), de l’information et de la communication (-0,7%), de l’administration publique (-0,1%) et de la santé (-0,2%).



Toutefois, une hausse de l’activité est observée, notamment, dans le commerce (+2,6%), les activités financières et d’assurance (+10,1%), les services de soutien et de bureau (+11,2%) et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+5,7%).



Sur une base annuelle, la Dpee souligne que l’activité du secteur tertiaire a, également, baissé de 10,3%, en novembre 2024, en liaison, essentiellement, avec le recul des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-65,9%). En revanche, une bonne tenue de l’activité est, en particulier, observée dans le commerce (+3,7%), l’information et la communication (+11,0%), les activités financières et d’assurance (+17,1%) et l’administration publique (+4,0%).

