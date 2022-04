Sénégal : Légère baisse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation au mois de mars

Cette variation résulte principalement de la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,6%), en particulier des produits frais (-3,1%). En outre, informe l’Ansd, les prix des services de « communication » ont chuté de 0,2%.

Cependant, la hausse des prix du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,2%), des « articles d'habillement et chaussures » (+0,2%) et des services de « transport » (+0,3%) a limité cette baisse de l’IHPC. Par rapport au mois de mars 2021, les prix à la consommation se sont accrus de 6,2%.

Selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie(Ansd), l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de mars 2022 a diminué de 0,8% comparé à celui du mois précédent.

