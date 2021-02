Sénégal : Légère hausse du chiffre d’affaires des services au mois d’octobre 2020

Selon la même source, le raffermissement du CA du sous-secteur des services fait suite à l’augmentation de ceux des « Activités de transport » (+5,7%), des « Activités pour la santé » (+3,3%) et des services d’« Enseignement» (+2,4%).



Toutefois, souligne l’Ansd, cette performance est amoindrie par la baisse du CA des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-5,6%), des « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-1,7%) et des « Activités d’Information et de Communication » (-1,2%). S’agissant de l’activité commerciale, elle a été affectée par le repli de 10,3% du commerce de gros.

Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l’activité du secteur tertiaire, au mois d’octobre 2020, s’est caractérisée par la hausse de 0,7% du chiffre d’affaires (CA) des services et une baisse de 1,5% du CA du commerce en rythme mensuel.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Legere-hausse-du-C...

