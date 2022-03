Sénégal : Les dépenses en capital tirent les dépenses au mois de janvier

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Cette progression est tirée par les dépenses en capital et, dans une moindre mesure, par celles de fonctionnement et les transferts et subventions. En effet, les dépenses en capital ont enregistré une hausse de 84,0 milliards, atteignant 186,4 milliards en janvier 2022, sous l’effet, notamment, du renforcement des investissements financés sur ressources intérieures qui se sont accrus de 85,3 milliards pour s’établir à 111,7 milliards.



Au titre des dépenses de fonctionnement (29,3 milliards) et des transferts et subventions (153,5 milliards), souligne la même source, des hausses respectives de 15,4 milliards et 29,6 milliards sont enregistrées, en glissement annuel. En outre, sur un an, les charges d’intérêt sur la dette et la masse salariale sont estimées respectivement à 42,1 milliards et 76,5 milliards avec des progressions respectives de 34,7% et 9,2%.

Adou FAYE





Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , les dépenses ont augmenté de 42,8%, en glissement annuel, au mois de janvier 2022, pour s’établir à 487,7 milliards.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-depenses-en-ca...

