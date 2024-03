Sénégal: Les entreprises exerçant dans les Services et les Industries sont les plus grands collecteurs d’impôts

Elles sont suivies par celles exerçant dans les Industries, qui fournissent 30,29 des impôts collectés avec une valeur moyenne estimée à 148, 878 milliards de FCFA sur la période susvisée.



Enfin, le Commerce avec 15,59% et les BTP et Annexes avec 8,68% constituent les secteurs qui collectent moins d’impôts. Ce qui nous emmène à nous poser la question suivante : La pression fiscale élevée des entreprises n’est -elle pas un frein pour une bonne collecte des impôts ?

Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-entreprises-ex...

