Sénégal : Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% au mois de juillet

Cette situation est induite par le renchérissement des prix des services de la « santé » qui ont augmenté de 0,8%, des « loisirs et culture » avec une hausse de 0,3%, des « articles d'habillement et chaussures » progressant de 0,5% et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,2%).



En glissement annuel, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir que les prix à la consommation enregistrent une hausse de 0,1%.



