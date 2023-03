Sénégal : Les prix à la consommation ont régressé de 1,0% en décembre dernier

Ce fléchissement des prix des produits à la consommation est essentiellement lié au recul de ceux dans les fonctions «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (-2,1%) et, dans une moindre proportion, celles des «Communications»

(-0,1%).



Cependant, comparés à décembre 2021, les produits à la consommation ont connu un renchérissement de 12,8%.



Ainsi, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que l’inflation annuelle moyenne est évaluée à 9,7% en 2022 contre 2,2% en

2021.



Bassirou MBAYE



Au mois de décembre 2022, les prix suivis à partir de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) ont régressé de 1,0% par rapport au mois précédent après une longue période d’inflation.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-prix-a-la-cons...