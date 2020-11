Sénégal : Les prix des matériaux de construction en hausse de 0,1% en septembre 2020

Les prix des matériaux de construction ont progressé de 0,1% en septembre 2020. En effet, selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont renchéris de 0,7% comparés au mois précédent, sous l'effet de la hausse de ceux des tuyaux en plastique (+4,1%). Elle indique dans sa publication intitulée « Point mensuel de conjoncture » consacrée au mois d’août, qu’en variation annuelle, ils ont progressé de 0,7%.



Dans le même sillage, le document relève que les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols se sont accrus de 0,5%, en rapport avec le renchérissement des carreaux mur (+0,9%) et des carreaux sol (+0,3%). En comparaison à la période correspondante en 2019, ils ont fléchi de 2,0%.



Les prix des matériaux de menuiserie ont suivi la même tendance. En effet, « ils se sont relevés de 0,1% en rythme mensuel, en liaison avec la montée de ceux des matériaux en bois (+0,2%) ». Par rapport au mois de septembre 2019, ils se sont bonifiés de 0,4%, souligne le « Point mensuel de conjoncture ».



Les prix des matériaux pour travaux d’électricité, confie par ailleurs la Dpee, ont augmenté de 0,1% en septembre 2020, par suite d'un accroissement de ceux des interrupteurs et prises (+0,5%). En variation annuelle, révèle le document, ils se sont repliés de 0,9%. « Les prix des matériaux de base, de même que ceux des peintures n’ont pas connu de variations sensibles au cours du mois sous revue.



En comparaison à la période correspondante en 2019, ils ont chuté respectivement de 1,1% et 0,2% », martèle la Dpee. Qui remarque que les prix des matériaux d’étanchéité se sont contractés de 0,1% au mois de septembre 2020, en raison du repli de ceux des enduits (-0,5%). « Comparés à leur niveau de septembre 2019, ils ont fléchi de 0,3% », conclut le rapport de la Dpee.

Bassirou MBAYE

