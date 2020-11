Sénégal : Les recettes ont baissé de 7,2% au mois d’août

En détails, l’agence révèle que les recettes fiscales du Sénégal, au mois d’août dernier, sont évaluées à 148,5 milliards de francs Cfa contre 164,0 milliards le mois précédent soit une baisse mensuelle de -9,4%. Par rapport à la même période de l’année 2019 où les recettes se chiffraient à 188,5 milliards, il est relevé une chute de 21,2%.



Pour ce qui est des recettes non fiscales, l’Ansd indique qu’elles sont estimées à 6,7 milliards de francs Cfa contre 3,2 milliards au mois de juillet représentant ainsi une hausse de 112,2% en variation mensuelle. Comparées à celles de la période correspondante de 2019 (14,3 milliards de francs Cfa), l’agence fait ressortir un recul de 53,2%.



Par ailleurs la structure fait savoir que la somme des recettes fiscales et non fiscales fait 155,2 milliards de francs Cfa au mois d’août 2020 contre 167,2 milliards un mois auparavant, soit une baisse de 7,2% en variation mensuelle. Par rapport à août 2019, il ressort une chute de 23,5% des recettes totales qui passent de 202,8 milliards de francs Cfa à 155,2 milliards de francs Cfa.

Source : Les recettes totales du mois d’août 2020 se sont contractées de 7,2% par rapport au mois précédent. Selon l’Agence de la statistique et de la démographie (Ansd), cette situation est en liaison avec la baisse enregistrée sur les recettes fiscales (-9,4%), en dépit de la hausse des recettes non fiscales (+112,2%). Les recettes de l’Etat ont également diminué de 23,5% en glissement annuel. En cumul sur les huit (08) premiers mois de l’année 2020 comparés à ceux de l’année 2019, les recettes totales ont connu un repli de 4,0%.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-recettes-ont-b...

