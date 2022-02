Sénégal : Les recettes totales baissent de 1,1% en novembre 2021

Cette situation, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, est en liaison avec le repli des recettes non fiscales qui sont passées de 13,2 milliards au mois d’octobre à 6,1 milliards au mois sous revue soit une chute de 53,8%.



Cette baisse est atténuée par la hausse des recettes fiscales passant de 199,0 milliards au mois ‘octobre à 203,7 milliards le mois suivant représentant une progression de 2,4% en variation mensuelle.



Toutefois, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie note par ailleurs que les recettes totales de l’Etat du Sénégal se sont bonifiées de 4,5%, par rapport au mois de novembre 2020 où elles se chiffraient à 200,8 milliards de francs Cfa.



Bassirou MBAYE

