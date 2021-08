Sénégal : Les recettes totales en hausse de 45,9% au mois d’avril

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021

A l’en croire, cette situation est en liaison avec la hausse des recettes non fiscales qui sont passées de 1,6 milliards de francs Cfa au mois de mars à 25,9 milliards au mois sous revue soit une hausse de 1 535,6% en rythme mensuel.



Aussi, note la même source, les recettes fiscales qui sont passées de 159,8 milliards en mars à 209,6 milliards Cfa au mois d’avril, soit une progression mensuelle de 31,2%, contribue à la hausse des recettes totales du Sénégal.



Dans son dernier rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois d’avril 2021, la structure dirigée par Allé Nar Diop souligne enfin que les recettes totales de l’Etat du Sénégal se sont également bonifiées de 8,6% en glissement annuel.



Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Les-recettes-total...

