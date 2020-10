Sénégal: Locafrique sous l’autorité morale toujours de Khadim BA pour non délivrance d’ordonnance du RCCM Le feuilleton judiciaire familial opposant l’actuel Directeur général de Locafrique Khadim BA au PCA, Amadou BA, n’a pas livré tous ses secrets. De source judiciaire autorisée, aucune ordonnance de RCCM n’a été pour l’instant délivrée. Détails exclusifs



Suite à la publication électronique de notre article dimanche 18 octobre 2020 sur le site Confidentiel Afrique intitulé: ‘’Khadim BA perd la main à Locafrique en faveur de Amadou BA qui décroche le quitus du RCCM’’, plusieurs sources judiciaires parvenues à Confidentiel Afrique, renseignent qu’aucune ordonnance n’a été délivrée par le juge Lamotte le vendredi 16 octobre 2020. La seule qu’il a délivrée est l’ordonnance 485 en date du 23 septembre 2020 qui confirme la présence du Directeur général Khadim BA et celle de ses administrateurs. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, auprès de la juridiction compétente (Tribunal du Commerce de Dakar), la partie adverse a demandé la rétractation de l’ordonnance 202, car, demandant le blocage des décisions jusqu’à l’intervention d’une décision du doyen des juges. Une décision faite par un non lieu que le doyen des juges a délivré le 02 octobre dernier avec la levée de toutes les mesures conservatoires sur la base d’un accord avec le Président. D’après notre source judiciaire, en l’état actuel du contentieux judiciaire, il n’ya plus de procédures et celles ci sont en train d’être nettoyées. Selon nos informations recoupées ce lundi, il s’agit de toutes les procédures entamées par le Président du Conseil d’administration Amadou BA. Avec cette non délivrance d’ordonnance du RCCM, le jeune capitaine d’industrie Khadim BA reste encore aux commandes de Locafrique. Confidentiel Afrique qui suit de très près les derniers développement des soubresauts de ce feuilleton judiciaire familial reviendra en détails dans ses prochaines éditions.







Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)





