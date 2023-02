Sénégal-Luxembourg : Un accord de coopération entre la Der et Lux Dev, prévu en décembre prochain

Selon un communiqué de presse, ils ont été reçus par le délégué général de la Der/Fj, Dr Mame Aby Séye. La même source informe que le Grand-Duc héritier du Luxembourg a eu l’occasion d’échanger avec des entrepreneurs bénéficiaires de la Der/Fj qui évoluent dans le numérique et l’innovation. Ces derniers ont eu l'occasion de présenter leurs projets et d'échanger avec lui sur les défis auxquels ils sont confrontés. Ils ont également partagé leurs réussites et les impacts positifs de leurs entreprises sur les communautés.

Au cours de son allocution, le Grand-Duc héritier du Luxembourg a salué les actions impactantees de la Der/Fj et a encouragé les entrepreneurs à continuer leur travail acharné pour le développement économique et social du Sénégal.



«Le Délégué général, Dr Mame Aby Séye, a de son côté souligné l'importance du soutien des partenaires internationaux tels que le Luxembourg dans la promotion de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. D’ailleurs, elle a annoncé la signature en décembre 2022, d’un accord de partenariat entre LuxDev et la Der/Fj pour un montant de 4 millions d’euros », lit-on dans le document.





