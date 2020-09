Sénégal : Macky Sall demande l’évaluation des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture

En effet, d’après le communiqué issu de leur rencontre hebdomadaire, Macky Sall a demandé au ministre du commerce, en liaison avec les homologues en charge des finances, de l’économie, de l’agriculture et de l’industrie, de procéder à l’évaluation globale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, en vue d’engager, dans le consensus, les modalités d’application intégrale de la réforme des chambres consulaires de 2017.



Par ailleurs, le document indique que le président de la République a, dans la perspective d’asseoir le bon déroulement de la prochaine session budgétaire qui s’ouvre en octobre 2020, demandé au gouvernement de finaliser la préparation des rapports de performance 2020 et du projet de loi de Finances pour l’année 2021.

Bassirou MBAYE





Source : Le Chef de l'Etat s'est prononcé sur la modernisation de la gestion des chambres de commerce du Sénégal en Conseil de ce mercredi 9 septembre 2020.

