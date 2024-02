Sénégal : Macky Sall prend position dans le conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel

Face aux tensions croissantes entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel du Sénégal, le Président Macky Sall intervient pour résoudre la crise et garantir l'intégrité des prochaines élections présidentielles. Sa décision de signer un décret abrogeant la convocation du corps électoral vise à apaiser les tensions et à restaurer la confiance des citoyens dans le processus démocratique.

