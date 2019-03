Sénégal-Madagascar: 12 Lions ont pris part aux entraînements

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Douze joueurs de l’équipe nationale de football ont pris part à la première séance d’entraînement organisée lundi au Stade Lat-Dior de Thiès en vue du match contre Madagascar prévu samedi.



La séance d’entrainement à démarré à 19 heures, pour prendre fin après 20 heures. Les joueurs présents sont : Cheikh Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Santy Ngom, Pape Alioune Ndiaye, Moussa Konaté, Édouard Mendy, Sada Thioub, Dialy Ndiaye, Djibril Diaw, Lamine Gassama et Salif Sané. Selon le sélectionneur Aliou Cissé, ils seront ’’au complet’’ lors de la séance de mardi.



Ils ont été vivement applaudis par un public très enthousiaste venu nombreux les regarder jouer et faire des ateliers.



Le coach a salué l’engouement des Thiessois, disant espérer que la mobilisation sera de mise samedi, pour pousser à la victoire. Le bus de l’équipe nationale est reparti sur Mbour, vers les coups de 21 heures.





L’équipe nationale de football du Sénégal va effectuer quatre séances d’entraînement sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès de lundi à jeudi, avant de rencontrer Madagascar dans la même enceinte, samedi, en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, selon la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les deux premières séances seront ouvertes au public contrairement à celles programmées mercredi et jeudi, précise la FSF dans un communiqué, signalant que toutes les séances vont démarrer à partir de 19h.



De cette manière, le sélectionneur des lions Aliou Cissé et ses joueurs comptent se familiariser avec la pelouse du stade de Thiès sur laquelle ils n’ont jusque-là jamais évolué.



Le stade Lat Dior accueille en effet pour la première fois un match de la sélection A de football.



Pour la séance d’entraînement programmée la veille de match contre Madagascar, les Lions seront sur les installations de l’académie Diambars, avant une conférence de presse prévue le même jour.



Les deux premières séances d’entraînement programmées au stade Lat Dior seront aussi suivies de conférence de presse, selon le communiqué.



Le Sénégal, avec un total de 13 points au compteur, ainsi que Madagascar (10 points), sont tous les deux déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 prévue en Egypte.



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos