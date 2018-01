Sénégal-Mauritanie: Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz se parlent au téléphone

Lundi 22 Janvier 2018

Le Président Macky Sall et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz se sont entretenus au téléphone cet après-midi, selon un communiqué de la Présidence sénégalaise transmis à Leral. « Cet entretien, qui s'inscrit dans le cadre des excellentes relations d'amitié fraternelle entre le Sénégal et la Mauritanie, a porté sur des questions d'intérêt commun, touchant notamment les liens de coopération et de bon voisinage », souligne le texte.



Le document ajoute que « les deux chefs d’Etat ont, à cette occasion, renouvelé leur volonté de travailler ensemble au raffermissement de ces liens privilégiés ».



