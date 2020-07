Sénégal-Mauritanie/ Rapatriement de 1686 Mauritaniens vivant au Sénégal et en Guinée-Bissau: Le Président Macky Sall répond favorablement à la requête de son homologue Ould Ghazouani La décision conjointe de fermer les frontières entre le Sénégal et la Mauritanie pour juguler la pandémie de la Covid 19, a bloqué depuis mi- mars 2020, des centaines de ressortissants mauritaniens au Sénégal. Cette épreuve difficile avait poussé le Président mauritanien Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, à câbléerson homologue sénégalais Macky Sall, pour lui faire part de son intention de faire rapatrier cette forte communauté mauritanienne dans leurs villes respectives. Macky Sall vient de donner le quitus d’autorisation. Les détails.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

C’est le fruit d’un entretien téléphonique entre les Présidents Macky Sall et Ghazouani, qui remonte à la semaine dernière. L’homme fort de Nouakchott avait émis son intention de faire revenir quelque 1680 ressortissants mauritaniens vivant au Sénégal et en Guinée-Bissau, au pays.



Macky Sall a finalement accédé à sa requête, en autorisant les autorités consulaires mauritaniennes de prendre toutes les mesures idoines pour effectuer ce rapatriement vers leur pays d’origine. Suite à cette décision prise, I’ambassade de Mauritanie a mis en place une commission de crise pour faire face à cette situation. Le staff technique consulaire a donc procédé à un recensement exhaustif des ressortissants mauritaniens bloqués, en donnant la priorité aux malades. aux étudiants et aux fonctionnaires en mission au Sénégal.



Sur les 1686 ressortissants à rapatrier, 48 cas avaient été testés positifs par les services sanitaires compétents.







Confidentiel Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos