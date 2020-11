Sénégal : Orange détient 55,9 % des parts de marché

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Le taux de pénétration de la 4G est de 78%. Quant à la pénétration mobile, elle est de 108%. Pour le mobile money, le taux de pénétration est de 27%. La même source révèle que l’opérateur a atteint la barre symbolique des10 millions d’abonnés. Il y a également le succès et cotation record de l’emprunt obligataire de Sonatel.



Au cours de ce troisième trimestre, il y a eu aussi la signature de la convention et le lancement de Promobile, premier Mvno sénégalais hébergé par Orange et le lancement des activités.



Dans le Boc , on note note que les résultats sont marqués par un contexte économique et sanitaire (Covid-19) défavorable, combiné. En outre, la Brvm souligne le maintien et le renforcement du leadership en volume et en valeur malgré un environnement marqué par un accroissement de la concurrence avec l’arrivée d’acteurs disruptifs sur le marché.

Adou FAYE





Source : Orange Sénégal détient 55,9% des parts de marché au Sénégal. L’information est contenue dans le Bulletin officiel de la Cote(Boc) de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Orange-detient-559...

