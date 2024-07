Sénégal: Ousmane Sow, le discret jeune « crack » financier, promu Directeur du Portefeuille et des Partenariats à la SOMISEN SA Le financier pur jus, l’un des plus brillants de sa génération, Ousmane Sow, prend du galon. Après un parcours sans faute qui l’a mené dans plusieurs institutions financières de renommée au Sénégal et du continent, au titre d’expert- consultant, le revoilà rebondir à la SOMISEN SA, où il vient d’être promu Directeur du Portefeuille et des Partenariats.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024

Cet ingénieur financier, trentenaire, diplômé de l’Université Sorbonne Paris Nord, que l’on surnomme le « surdoué » de la finance, poursuit son ascension. Ousmane Sow reluit bien sa carapace en atterrissant à la SOMISEN SA (Société des Mines du Sénégal), au poste stratégique de Directeur du Portefeuille et des Partenariats. Ousmane So a été antérieurement le Responsable de la Stratégie et de la Gestion des Performances au sein de UBA, après avoir imprimé ses marques dans plusieurs institutions financières et cabinets en conseil , structuration de renom dont Impaxis Securities.



Jusqu’à sa récente nomination à SOMISEN SA, Ousmane Sow drivait le Volet Finances du BEN (Bureau Exécutif National) de la Jeunesse Patriotique du Sénégal JPS et coordonnait la JPS Médina (Dakar).



Désormais, il met son savoir-faire au service du l’État, grâce à son expertise pointue en management et en conseil ,avec le titre de nouveau Directeur du Portefeuille et des Partenariats au sein de la SOMISEN SA (Société des Mines du Sénégal) et où il va travailler en tandem avec le Directeur général de la société, Monsieur Ngagne Demba Touré. Les autorités actuelles ont jeté leur dévolu sur ce jeune » crack » et discret financier, pour faire bouger les lignes à la SOMISEN, où les urgences du secteur minier foisonnent.













Confidentiel Afrique

Ndèye Fatou Kébé