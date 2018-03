Sénégal-Ouzbekistan ce vendredi à Casablanca : Les "Lions" en route vers le Mondial 208

Le Sénégal affronte l’Ouzbékistan en match amical ce vendredi au complexe Mohammed V de Casablanca. Ce match amical contre les Loups blancs servira de test pour les joueurs en vue de la coupe du monde. En effet Aliou Cisse qui a ratissé large en convoquant 30 joueurs, va profiter de cette rencontre amicale pour faire le point sur l'état de la forme des pensionnaires de la tanière.

Le duel entre Lions du Sénégal et les Loups blancs de l'Ouzbékistan permettra au staff technique d'évaluer des joueurs qui avaient quitter la tanière depuis belle lurette à l 'image de Papy Mison Djilobodji et d'Armand Traoré mais aussi de voir le bleu Santy Ngom .

C'est une occasion pour d'autres joueurs de se montrer ou de confirmer avant le deuxième match face à la Bosnie prévu mardi prochain au Havre .

Les amateurs du football de Maroc pourront se régaler avec la présence des joueurs de classe mondiale, comme Sadio Mané et Keita Baldé.

Pour l'ultime séance d'entraînement ce jeudi au complexe sportif de Wac, l'équipe s’est entrainée à huit clos

Envoyé Spécial Amedine Sy (Sport221.com)