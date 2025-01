Sénégal : PAIX Data Centres annonce la construction d’un nouveau centre de données

PAIX Data Centres rappelle que quatre câbles sous-marins sont déjà connectés à Dakar (ACE, MainOne, SAT3, SHARE) et d'autres câbles sont en cours d'installation (2Africa), faisant du centre de données un point d'accès clé pour les clients qui souhaitent desservir les marchés émergents de la région.



A l’en croire, le centre de données PAIX Dakar fournira une infrastructure numérique essentielle pour soutenir l’innovation et la croissance économique en Afrique de l’Ouest. Les entreprises bénéficieront d’un accès à une connectivité fiable et à des services de colocation de haute qualité, contribuant ainsi à renforcer leur compétitivité et leur résilience.



Pour la mise en place de l'infrastructure, PAIX Data Centres dit avoir acheté le terrain destiné à construire les bâtiments devant abriter les équipements du centre de données. Elle confie que l'objectif est de disposer d'une installation moderne offrant environ 918 m² d'espace utile et une puissance critique allant jusqu'à 1,2 mégawatt. La première phase du projet est prévue d'être opérationnelle en 2026, marquant une étape importante dans le développement des services numériques de la région.



Boubacar Fall Sy, directeur général de PAIX Data Centres Sénégal, déclare que la construction de ce nouveau centre de données à Dakar démontre leur engagement envers le développement de l’infrastructure numérique en Afrique de l’Ouest. Il dit qu’ils sont impatients de fournir aux entreprises locales et internationales des services de colocation et de connectivité de classe mondiale, facilitant ainsi leur transformation numérique.



Bassirou MBAYE





PAIX Data Centres, fournisseur de centres de données en Afrique, annonce la construction d'un nouveau centre de données ultra-moderne à Dakar, Sénégal. Un communiqué de la structure informe que ce développement marque une étape stratégique importante pour PAIX Data Centres, alors qu'elle continue d'étendre son réseau en Afrique de l'Ouest pour répondre à la demande croissante d'infrastructures numériques de haute qualité.