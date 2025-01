Sénégal : Plus de 10 millions de cybermenaces détectées en 2024

Selon le Rapport Interpol de 2024 sur l’évaluation des cybermenaces en Afrique, le nombre moyen de cyberattaques hebdomadaires par organisation a augmenté de 23 % en 2023, atteignant la moyenne la plus élevée au monde.



«Cette tendance se reflète particulièrement au Sénégal où plus de 10 millions de cybermenaces ont été détectées sur l’année 2024 », lit-on dans le communiqué. Selon la même source, lors du KNext Dakar 2025, Gladys Salmouth, responsable communication Corporate Afrique Centrale et de l’Ouest chez Kaspersky, a mis en lumière ces chiffres préoccupants, tout en présentant des solutions concrètes pour aider les entreprises et les institutions sénégalaises à renforcer leur résilience face aux cybermenaces.



L’édition 2025 du KNext Dakar, événement annuel stratégique organisé par Kaspersky, a révélé un durcissement des cyberattaques au Sénégal avec plus de 10 millions de cybermenaces détectées en 2024, mettant en évidence une recrudescence des tentatives d’intrusion et de compromission de systèmes. Il y a aussi un doublement des attaques par vol de mots de passe ("password stealers"), passant de 35 935 en 2023 à 71 865 en 2024, une augmentation de 89 % des attaques exploitant des failles de sécurité ("exploits"), atteignant 293 089 cas en 2024, contre 155 058 en 2023 et 600 668 attaques via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), exploitant les accès distants non sécurisés pour infiltrer des systèmes sensibles.



Ces attaques ciblent les grandes entreprises, les Pme, les infrastructures critiques et les particuliers, rendant la cybersécurité un enjeu prioritaire pour tous les acteurs économiques et institutionnels du Sénégal. Gladys Salmouth a insisté sur l’importance d’une approche proactive pour contrer ces menaces. Lors de sa présentation, elle a partagé des recommandations pratiques pour aider les organisations sénégalaises à réduire leur exposition aux cyberattaques. Elle recommande de déployer des solutions de cybersécurité spécialisées pour une visibilité à 360 degrés sur les menaces et un renforcement des protections contre les attaques les plus sophistiquées, sauvegarder régulièrement les données essentielles afin de prévenir les pertes et garantir la reprise d’activité en cas de cyberattaque, établir une politique stricte de gestion des accès aux ressources de l’entreprise, incluant la sécurisation des comptes de messagerie, des dossiers partagés et des documents sensibles, former et sensibiliser les collaborateurs pour réduire les risques liés aux attaques par ingénierie sociale et hameçonnage (phishing).



Ces recommandations, précise-t-on, s’appuient sur les dernières avancées technologiques de Kaspersky, qui a détecté 4,9 milliards de cyberattaques en 2024, soit 467 000 nouveaux fichiers malveillants identifiés chaque jour.



Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Plus-de-10-million...

