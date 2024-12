Sénégal : Quatre banques sénégalaises sont de type « too big to fail » en 2023

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Ces institutions font l’objet de mesures de supervision spécifiques et renforcées, notamment par une exigence de coussin de capital supplémentaire. En 2023, les quatre EBIS au Sénégal (CBAO, Société Générale Sénégal, Ecobank – Sénégal, Bank Of Africa Sénégal) affichent de façon cumulative un total de bilan de 3 851,80 milliards de FCFA représentant 30,0% de l’ensemble des actifs bancaires de la place de Dakar et 14,62% dans le marché de l’Union.



Ces banques concentrent à elles seules 156 guichets, détiennent 265 GAB, polarisent 962 181 de comptes clientèle et emploient 2 690 de l’effectif du personnel du marché bancaire local.

Lejecos Magazine











Source : Les Etablissements bancaires d'importance systémique (EBIS) ou de type « Too big to fail» sont des établissements dont la défaillance, en raison de leur taille, de leur complexité, du volume de leurs activités ou de leur interconnexion systémique, peut mettre en péril le système financier et l’activité économique.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Quatre-banques-sen...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook