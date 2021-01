Sénégal : Recul du nombre d’heures hebdomadaires moyennes travaillées au 3eme trimestre 2020

Cette situation est imputable principalement à la réduction des heures hebdomadaires moyennes travaillées dans les industries de « production et distribution d’eau, assainissement, traitement des déchets et dépollution », ainsi que dans le secteur du transport et d’entreposage.



En revanche, note l’Ansd, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine a progressé de 0,5% sur les trois premiers trimestres de 2020, relativement à celui de la période correspondante de 2019.

Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) , le nombre d’heures hebdomadaires moyennes travaillées à fin septembre 2020 est estimé à 40,8 contre 41,1 au même trimestre de 2019, soit un recul de 0,6%.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Recul-du-nombre-d-...

