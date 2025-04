Sénégal :Repli de 10,8% de l’activité économique interne au mois de janvier 2025

La même source souligne que cette contre-performance notée, fait suite au recul des secteurs primaire (-7,8%), secondaire (-7,3%) et tertiaire (-11,1%) et des taxes sur bien et services (-16%).



Sur un an , note la Dpee , l’activité économique a progressé de 3,9% au mois de janvier 2025 à la faveur des secteurs primaire (+1%), secondaire(+8,5%) et tertiaire (+0,4%) et des recouvrements des taxes sur biens et services (+12,7%).

Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , l’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est repliée de 10,8% en rythme mensuel au mois de janvier 2025.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Repli-de-108-de-l-...

