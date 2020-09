Sénégal : Repli des prix des produits des industries des matériaux de construction au mois de Juillet

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020

Selon la même source, cette évolution est imputable au relèvement des prix des produits des industries de production d’énergie (+4,6%), chimiques (+1,7%), mécaniques (+1,3%), textiles et du cuir (+0,3%) et alimentaires (+0,2%).



Il est noté, cependant, un repli des prix des produits des industries des matériaux de construction (-5,7%) et extractives (-1,5%) sur la même période. Au même moment, les prix de production dans les industries du papier et du carton ainsi que ceux des autres industries manufacturières sont restés stables.



A en croire l’’Ansd, en variation annuelle, les prix de production industrielle ont fléchi de 4,3%. Sur les sept premiers mois de 2020, les prix moyens ont diminué de 3,0%, relativement à ceux de la période correspondante de l’année précédente.

Adou FAYE





Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l’activité industrielle est marquée, en juillet 2020, par une augmentation de 0,1% des prix de production.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Repli-des-prix-des...

