Sénégal / Serigne Abdou Rahmane Mbacké : L'un des plus grands pionniers de l'enseignement à distance, a déposé sa plume Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 13:55

Tout pourrait partir de ce constat alarmant quand même ! Voici un pays où 95 % de la population est musulmane, mais la plupart des fidèles ne savent ni lire ni parler l'arabe, langue du Coran et des sciences islamiques. Alors comment faire pour dépasser les simples formules à l'emporte-pièce et accéder à la dimension scientifique de notre religion, en discutant de principes, d' exceptions, d'hypothèses, de fines compréhensions de la jurisprudence, des règles du Tassawuuf, de ses pratiques, de littérature, de bonnes valeurs et de leur application ? Pour faire simple, comment faire connaître aux fidèles musulmans de ce pays de paradoxes, les fondamentaux de leur religion face à deux obstacles : la barrière de la langue et la distance.



C'est Serigne Abdou Rahmane qui va trouver la formule avec les enregistrements des cours dans les cassettes, avec comme support un simple magnétophone, en s'appuyant sur la méthode Majalis, entendez par là, la traduction de chaque mot. Dans ce combat contre l'ignorance , Serigne Abdou aura deux alliés : le Wolof, car la plupart des fidèles comprennent cette langue et l'amour des fidèles pour la religion. En effet, la plupart sont des pratiquants de bonne foi.



Grâce à la méthode de Serigne Abdou, désormais, il suffit au croyant qui veut apprendre sa religion, d'aller acheter le livre auquel il veut s'initier pour commencer à comprendre les arcanes de son humanité, telle qu'enseignée par les anciens. Ce fut un succès garanti. En effet, devant la dissémination des Sénégalais à travers le monde et le manque criard d'instruments didactiques, hormis les conférences, les émissions radio, la fréquentation assidue d'un savant, les K7 de Serigne Abdou Rahmane étaient l'unique alternative pour apprendre et approfondir sa religion. Il sera rejoint dans ce combat par d'autres illustres enseignants, comme Serigne Khadim Mbaye Longhor.



Serigne Sam Mbaye Rahimahullah aussi a contribué à la vulgarisation surtout du Tassawuuf, à travers ses conférences enregistrées puis distribuées en format format K7, par ses disciples et amis comme Serigne Seye Rahimahullah de Marché Nguélaw et Mouride Fall du Marché Sandaga. Ce qui était un champ inexploré dans la mesure où la plupart des Sénégalais se réclament de confréries, avec une approche plus culturelle que spirituelle, plus communautaire que personnelle. Serigne Sam Rahimahullah a fait aimer aux fidèles locuteurs Wolof, le Tassawuuf avec les nombreux hikayât, récits des saints, qui nourrissent et entretiennent l'âme. Serigne Abdou aimait beaucoup Serigne Sam, au point qu'il disait faire partie du dahira des "soppé" ou inconditionnels de Serigne Sam.



L'amour pour l'enseignement liait les deux serviteurs . Serigne Abdou Rahmane avait bien compris que l'éducation de la masse ne peut passer que par les outils que celle-ci utilise dans sonquotidien. Le magnétophone et les K7 à l'epoque. Source de divertissement pour la plupart des Sénégalais, le magnéto devient alors un canal d'accès à la connaissance, sans contrainte d'heures ou de lieu. Tous les livres enseignés dans les Majalis ont été enregistrés par Serigne Abdou Rahmane. Le jour où j'ai vu le Mukhtasar Khalil 1 er et 2nd, les derniers livres qui étaient étudiés par les anciens en matière de fiqh, traduits in extenso par Serigne Abdou, j'ai été stupéfait. Mukhtasar Khalil est un recueil de jurisprudence indispensable dans le fiqh Malikite.



Serigne Abdou avait une technique bien particulière. Il enregistrait pendant qu'il enseignait en présentiel à d'autres pensionnaires de sa daara. Il avait installé une unité d'enregistrement des K7 dans sa daara. Tout visiteur pouvait repartir avec les enregistrements des livres qui l'intéressaient. Ensuite, vint l'époque des CD puis des clés USB. Entre-temps, des sites comme www.khassida.com avaient mis en ligne la plupart des enseignements de Serigne Abdou. Plus tard, les qacaids que le maître a écrits avec son style remarquable et épuré, se sont retrouvés dans son propre site internet An nassihatu, alimenté par le dévoué Assane Sylla. Les réseaux sociaux avec les applications comme Telegram et WhatsApp seront les derniers canaux pour la diffusion des enseignements du maître de Darou. Serigne Abdou est vraiment le fondateur de l'enseignement à distance de la religion islamique au Sénégal.



Professeur de E-learning avant l'heure, il n'a pas été surpris par les nouvelles technologies. Il avait le plus important : le contenu ! Mais aussi l'énergie et la détermination pour transmettre et former. Ce mercredi 28 septembre 2022, nous avons appris le retour auprès du Seigneur Ar Rahmane de son serviteur Abdou Rahmane. Pionnier dans l'enseignement à distance, le Maître vient de poser sa plume mais l'écho de sa voix continuera à résonner dans les salons de quiconque voudra apprendre ou approfondir sa religion en wolof, jusqu'à la fin des temps.



Que Dieu le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, le récompense à la hauteur de Sa Majesté et de sa Générosité, tout en répandant Sa Bénédiction sur l'ensemble des élèves, auditeurs d'un jour, disciples et amis pour toujours, de Serigne Abdou Rahmane. Allahuma Amiiiin.













Modou Mamoune Ndiaye





