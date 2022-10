Sénégal : Seydi Hadji Malick Sy, incontestablement, le chantre de notre commune volonté de vivre ensemble

C’est dans ce cadre qu’il choisit au niveau des peuples, au niveau des cultures dans tout le Sénégal, une équipe d’élite qui pouvait enrayer les germes de la division qui commençait déjà à fleurir au temps.



Même les membres de l’élite qu’il avait lui même formé et envoyé dans d’autres contrées, n’hésitaient pas à lui envoyer pour une formation, des personnes spéciales à même de pouvoir faire partie de cette élite. En guise d’exemple, lorsque le disciple de Seydi Hadji Malick, en l’occurrence El Hadji Sangoné Mbaye a repéré en milieu païen, le fils prodige du Ndutt, Mame Alphahima Thiombane, il n’hésitera pas une seule seconde à l’envoyer auprès de Seydi Hadji Malick. Le même type d’exemple pourrait être cité lorsque le disciple du Maitre Seydi Hadji Malick, en l’occurrence El Hadji Abdou Hamid Kane croisât la route de Tafsir Madiégui Khouma à Tabanding, il n’hésita pas lui aussi à l’emmener auprès du Maître.



La vision du Maître Seydi Hadji Malick était telle, qu’il implanta au même moment quasiment, les champs de Ndiarndé, ceux de Diacksao et ceux de Gossas.



À Ndiarndé, le Maître Seydi Hadji Malick y avait rassemblé la crème de la crème du Gandiol, de Saint-Louis, du Djolof, du Walo, jusqu’aux confins de la Mauritanie.



Dans les champs de Gossas, il y rassembla les élites provenant du Baol, du Niambato,du Sine, du Saloum, de la Casamance, de la Gambie, jusqu’au confins de la Guinée-Bissau et de la Guinée Conakry.



À Diacksao, il y avait les élites provenant de toute l’étendue du Cayor ainsi que de la région de Dakar.



Avec une telle répartition des élites, le Maître Seydi Hadji Malick a réussi à fédérer l’ensemble des contrées du Sénégal, dans le but de leur inculquer des valeurs, notamment celle du Prophète Muhammad PSL et des connaissances, à même de pouvoir stabiliser le Sénégal à l’échelle macro.



À Ndiarndé, les personnes qui étaient au côté du Maître Seydi Hadji Malick, n’étaient pas de simples disciples, mais c’était la crème de la crème, l’élite qui était rassemblée là-bas. La quasi totalité des erudits de Ndiarndé maîtrisait l’ensemble des sciences Islamiques avant même de fouler le sol de cette contrée.



En ce temps, l’Islam sénégalais avait besoin d’un tout nouveau souple, car la tradition était sur le point de supplanter les valeurs de l’Islam, en laissant place à un ethnicisme qui pouvait mettre très facilement le feu aux poudres.



L’objectif du Maître Seydi Hadji Malick était de redresser le Sénégal sans aucune arme, mais aussi sans frustrer personne. Le Maître a réussi à implémenter une culture de l’Islam à cette élite, il les a décloisonnés au plan spirituel, au point d’en faire un groupe homogène, parlant le même langage, s’habillant de la même manière et imbibé des mêmes valeurs.



À Ndiarndé, ils n'avaient pas les mêmes cultures, ni les mêmes ethnies , certains avaient même des divergences profondes sur le plan anthropologique, mais le Maître Seydi Hadji Malick réussi à tous les rassembler, il réussi aussi à annihiler leurs egos à tous.



L’on raconte que dans ses débuts à Ndiarndé, le maître voulait montrer le bon modèle à ses disciples, raison pour laquelle il faisait lui-même l’appel à la prière, il dirigeait aussi les prières et n’avait guère besoin d’une quelconque assistance pour exécuter ces actes de dévotions.



Depuis Ndiarndé, le Maître faisait la navette entre Diacksao et Gossas, pour faire bénéficier à cette élite triée sur le volet, d’une éducation spirituelle hors du commun. La plus grande réussite du Maître Seydi Hadji Malick, c’est qu’il a réussi à tisser entre ses disciples, de toutes nouvelles relations qui ne tirent pas leur source de la culture ou de l’ethnie.



Ces liens tissés entre les disciples à Ndiarndé, Diacksao et Gossas, sont directement rattachés à la foi en Allah SWT et en l’amour du Prophète Muhammad PSL. Le Maître Seydi Hadji Malick fait comprendre à tous ses disciples, qu’il leur fallait préserver les liens qui les rassemblaient et qu’ils devaient tous assez souvent se rendre visite les uns les autres, pour davantage consolider ses liens qui les unissaient.



Tous ces disciples sont répartis dans des terroirs bien définis, pour y répandre les valeurs que leur avaient inculqués le Maître Seydi Hadji Malick Sy.



Le maître a mis au point un tout nouveau prototype de Senegalais, qui a supplanté l’ancien type de Senegalais.



Le Maître Seydi Hadji Malick façonna les comportements, les attitudes, les personnalités et même les habillements de ces disciples, pour l’émergence d’un tout nouveau type de Senegalais.



Si aujourd’hui, le vivre ensemble, la démocratie au Sénégal sont cités partout dans le monde, c’est bel et bien grâce à l’action du Maître Seydi Hadji Malick, qui était un visionnaire hors pair.











Par Alphahim Mayoro