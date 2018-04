Sénégal : Traité de présumé terroriste, Assane Kamara acquitté par la justice

Assane Camara, inculpé pour apologie au terrorisme, financement du terrorisme et association de malfaiteurs, a finalement été acquitté, ce lundi, par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Dakar.



Il avait été arrêté sur dénonciation de sa mère. Le 14 février dernier, lors de son procès, le Procureur avait estimé que les faits qui lui sont reprochés, sont établis et avait requis 15 ans de prison.



Mais le juge et ses assesseurs ont conclu qu’il n’y a aucun élément dans le dossier qui peut leur permettre d’entrer en voie de condamnation.









Leral.net