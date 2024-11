Sénégal - Turquie : Un Conseil d'affaires bilatéral pour renforcer la coopération

Cette convention de partenariat a été signée par Pierre Atépa Goudiaby, président Club des investisseurs sénégalais et Nail Olpak, président du Conseil des relations économiques extérieures de Türkiye lors de la visite officielle du Bassirou Diomaye Faye en Turquie.



Le Conseil d’affaires bilatéral vise à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements entre la Türkiye et le Sénégal, faciliter la coopération technique, industrielle et financière entre les entreprises et les institutions des deux pays.



Il ambitionne également d’encourager et de coordonner la diffusion d'informations relatives aux opportunités d'investissement, ainsi qu'aux projets de collaboration commerciale, technologique, industrielle dans toutes les filières de l’alimentation (agriculture, élevage et pêche) au profit des deux nations.



Cette convention laisse espérer une plus forte synergie entre les entreprises des deux pays en vue d’une valorisation optimale des potentialités, confie enfin le Club des investisseurs sénégalais.

