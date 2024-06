Sénégal : Un homme en tenue militaire tente de s'immoler devant le Palais

N'eût été la vigilance des policiers de la compagnie de circulation, un drame allait se produire devant le palais de la République du Sénégal, ce mercredi ,vers 9 h. Un homme en tenue militaire s'est aspergé d'un liquide inflammable. Mais des policiers, qui ont suivi la scène, sont rapidement intervenus pour empêcher l'irréparable de se produire.



Selon des sources de "Seneweb", C. B., âgé de 48 ans, était porteur d'un permis de conduire et d'une carte de membre de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.



Après le constat effectué par le commissariat du Plateau, l'ancien militaire a été mis à la disposition de la Maison militaire située en face du Palais. Il sera conduit ensuite à la brigade prévôtale, pour enquête.