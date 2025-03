Sénégal : Un pôle minier régional de 509 milliards FCfa, pour relancer l’Industrie

Le Sénégal vient de franchir une étape majeure, dans sa quête de devenir un acteur majeur du secteur minier en Afrique de l’Ouest. Un projet ambitieux de développement d’un pôle minier régional, d’une valeur estimée à 509 milliards de francs Cfa, a été officiellement présenté, à Dakar le jeudi 20 mars 2025, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Sérigne Guèye Diop.



Un projet structurant pour l’économie nationale



Cette initiative de grande envergure, vise à générer environ 6 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à dynamiser l’économie nationale. Les régions ciblées par ce projet sont Thiès, Kédougou et Tambacounda, des zones riches en ressources minières, telles que le calcaire, l’or, le phosphate, le fer et des minéraux rares.



Selon les autorités, l’étude de faisabilité réalisée a permis de chiffrer les besoins financiers à 509 milliards FCfa. Ce montant sera financé par un partenariat public-privé, incluant l’État et des investisseurs privés. L’objectif est de maximiser l’exploitation des ressources minières du pays et de renforcer son attractivité en tant que hub minier incontournable.



Trois composantes essentielles du projet



Lors de l’atelier organisé à Dakar dans le cadre de l’Agenda de transformation 2050, le ministre M. Diop a souligné les trois axes majeurs du projet :



Plateforme de collaboration : favoriser les synergies entre chercheurs, start-ups, étudiants, centres de recherche, industriels et investisseurs, pour renforcer les capacités techniques et humaines du secteur.



Pôle logistique : mettre en place une infrastructure dédiée à la gestion des intrants miniers, pour une exploitation efficace des ressources.



Centre de services : regrouper l’ensemble des prestations d’appui nécessaires à l’industrie minière, facilitant ainsi son développement.



Valoriser la transformation locale



Malgré la richesse de ses gisements, le Sénégal réalise actuellement seulement 23 % de ses services miniers sur le plan local. Le gouvernement souhaite inverser cette tendance, en développant des infrastructures, permettant la transformation sur place des matières premières, notamment par la création d’industries de raffinement de l’or et de bijouterie.



Le ministre Diop a appelé les investisseurs nationaux, à participer activement à ce projet d’envergure, tout en invitant les partenaires internationaux à respecter les normes locales pour soutenir l’industrialisation du pays. De son côté, M. Birame Soulèye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a confirmé l’engagement de tous les ministères concernés depuis 2022, pour la concrétisation de ce projet.



Un soutien fort du secteur privé



Salimata Kane, porte-parole de certains porteurs de projets, a exprimé son impatience quant à la matérialisation de cette initiative, rappelant que son groupe représente un potentiel financier de plus de 120 milliards FCfa. De son côté, M. Alpha Sy, Directeur exécutif du Club des investisseurs, s’est réjoui de l’implication du secteur privé national, saluant cette approche qui répond aux attentes des acteurs locaux.



Avec ce projet de 509 milliards FCfa, le Sénégal entend bien s’imposer comme un pôle minier de référence en Afrique, alliant exploitation optimisée des ressources naturelles et développement industriel durable.















leSoleil.sn