Sénégal: Un recul de la production industrielle et une baisse des exportations, constatés

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 11:37

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l’activité industrielle, au courant du mois de novembre 2019, est marquée, par une légère baisse de la production. "Elle est ressortie à -0,8% comparée au mois d’octobre 2019. Ce résultat découle de la contre-performance notée dans les activités des industries chimiques, extractives et de production d’énergie", lit-on.



L'agence spécialisée informe cependant, que cette baisse est atténuée par le relèvement de la production des industries mécaniques, alimentaires et des matériaux de construction. "Au même moment, il est noté une stabilité dans les industries de production du papier et carton et un arrêt de la production des industries textiles et du cuir. En référence au mois de novembre 2018, l’activité de production industrielle s’est relevée de 2,8%. La production totale au cours des onze premiers mois de 2019 a également augmenté de 2,3%, comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente", relève l'Ansd.



En novembre 2019, les Exportations ont baissé au Sénégal



Au mois de novembre 2019, les exportations du Sénégal sont ressorties à 127,8 milliards de FCFA contre 171,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 25,3%, selon l'Ansd. "Comparées au mois de novembre 2018, les exportations se sont repliées de 26,0%. Leur cumul à fin novembre 2019 s’est établi à 1801,3 milliards de FCFA contre 1490,7 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 20,8%. Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l’or non monétaire (26,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers (15,1 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (14,1 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (11,8 milliards de FCFA) et le zirconium (7,9 milliards de FCFA)", a détaillé la note de l'Agence.



Légère baisse des importations



Les importations ont atteint 345,2 milliards de FCFA au mois de novembre 2019 contre 369,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 6,6%, a noté l'Ansd. Comparées au mois de novembre 2018, les importations ont progressé de 5,1%. Leur cumul à fin novembre 2019 s’est établi à 3811,3 milliards de FCFA contre 3537,7 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 7,7%. Les principaux produits importés, au cours du mois de novembre 2019, sont les produits pétroliers finis (46,6 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (34,5 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (13,4 milliards de FCFA), les métaux communs (13,6 milliards de FCFA) et le riz (12,1 milliards de FCFA).



Le Solde commercial, encore appelé Balance commercial, qui se calcule par la différence des exportations et des importations (exportations - importations) au cours d'une période déterminée, s’est établi à -217,4 milliards de FCFA en novembre 2019 contre -199,9 milliards de FCFA au mois précédent.

