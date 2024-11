Sénégal : Une croissance de 10,13% est notée sur l’activité de production sociétés d’assurances en 2023

Avec trente-trois (33) sociétés dont vingt-trois (23) pour la branche Dommages et dix (10) relevant de l’assurance vie, le marché ivoirien est resté plus dynamique comme en atteste d’ailleurs le chiffre d’affaires global des sociétés d’assurances qui se situe à 565, 89 milliards en 2023 contre 527,23 milliards de FCFA en 2022, soit une progression de 7,3%.



Avec des résultats moins reluisants, le Mali qui dénombre treize (13) sociétés d’assurances dont neuf (9) exerçant dans la branche IARD et quatre (4) dans l’assurance vie, a enregistré un chiffre d’affaires plus faible, pour un montant de 73,85 milliards en 2023 contre 70,41 milliards de FCFA en 2022. Toutefois on note une hausse de 4,89% sur la période susvisée.

