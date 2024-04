Sénégal : Une plateforme répertorie 684,8 milliards FCFA d’investissements agréés dans les régions de Diourbel et Thiès

Le directeur général de l’APIX prenait part à la cérémonie d’inauguration de la Plateforme d’investissements centre-ouest basée à Saly, en présence du gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, du directeur général de la Sapco, Souleymane Ndiaye et du maire de la commune Saly, Ousmane Guèye entre autres personnalités.



Abdoulaye Baldé n’a pas précisé la période sur laquelle porte ce volume d’investissements agréés, ni les principaux secteurs concernés.



Il a indiqué que la région de Thiès occupe la première place des destinations d’investissements, avec 47% des investissements agréés en 2023, après avoir occupé la 2-ème place en 2022 en termes d’investissements agréés, avec un taux de 16,518%’’.

Il a attribué ce “progrès remarquable“, en grande partie, à l’implantation de plusieurs entreprises.



”Notre région, par ses potentialités et les investissements structurants, ambitionne d’être le premier pôle économique du Sénégal’’, a dit Oumar Mamadou Baldé, précisant que Thiès est une ‘’zone de production horticole, industrielle, minière sans oublier ses atouts de zone touristique et halieutique’’.



‘’L’outil que nous lançons officiellement aujourd’hui entre dans le cadre du déploiement des services publics dans les différents espaces éco-géographiques du Sénégal pour contribuer à la territorialisation de l’action publique, afin de mieux valoriser et développer les potentialités naturelles et locales de ces Zones’’, a dit le gouverneur de Thiès.



Le patron de l’APIX a relevé que ‘’la Plateforme d’investissements centre-ouest à Saly est un cadre de service public qui sera conjointement animé par toutes les parties prenantes réunies autour de l’appui au secteur privé et cela, sous la coordination de l’APIX SA, agence maîtresse d’œuvre de la promotion de l’investissement privé au Sénégal’’.



Bâtie sur un espace de 300 m², la Plateforme d’investissements centre-ouest de Saly couvre les régions des Thiès et Diourbel.

Elle va permettre à ‘’l’usager, l’entreprise et/ou l’investisseur d’accomplir des formalités d’entreprises pour disposer de son registre de commerce, son NINEA en 24 heures’’, a relevé le gouverneur de Thiès, ajoutant aussi que ‘’c’est un lieu d’accompagnement des investisseurs pour bénéficier de l’encadrement des structures d’appui pour la promotion et le développement d’un secteur privé local fort’’.



Abdoulaye Baldé a noté que 12 guichets mobiles de formalisation et de services aux investisseurs ont été érigés dans différentes localités du pays et dans la diaspora depuis 2019, grâce à l’appui du Projet de développement du tourisme et des Entreprises (PDTE), dans sa sous-composante “Amélioration de l’environnement local des affaires“, financé par la Banque mondiale, ainsi que sur le Programme de développement durable de l’Union Européenne (FED). https://aps.sn

Source : Le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Abdoulaye Baldé a révélé que la Plateforme d’investissements centre-ouest inaugurée vendredi à Saly, a déjà permis de répertorier un volume d’investissements agréés de 684,8 milliards de FCFA dans les régions de Thiès et Diourbel.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Une-plateforme-rep...

