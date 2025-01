Sénégal-Union européenne : Les deux parties pour un partenariat rénové

Selon un communiqué de presse conjoint, cette rencontre, la première depuis l’entrée en fonction des nouvelles autorités sénégalaises, marque un tournant dans la relation entre les deux partenaires, en posant les bases d’un partenariat rénové et orienté vers des objectifs communs. La réunion a été co-présidée par Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, et Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Ue au Sénégal. Il y avait aussi la participation de Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur et des ambassadeurs de la Team Europe.



Au cœur des échanges, explique-t-on, les deux parties ont examiné comment aligner leurs efforts pour contribuer à la réalisation de la « Vision Sénégal 2050 ». Selon le communiqué, parmi les priorités abordées, il y avait la compétitivité économique, la qualité du capital humain, le développement durable et l’aménagement équilibré du territoire.



L’amélioration des conditions de vie des Sénégalais a été identifiée comme un objectif central de ce partenariat. Il en est de même des questions transversales comme la bonne gouvernance, les droits humains, la sécurité régionale et les migrations.



Les représentants des départements ministériels ont présenté des aspects clés de la situation économique et financière du Sénégal en mettant l’accent sur l’importance de la bonne gouvernance et du respect des droits humains pour atteindre les objectifs ambitieux de la Vision Sénégal 2050.



Les discussions ont mis en lumière des priorités partagées, notamment la création d’emplois et l’amélioration de l’accès à une formation de qualité pour les jeunes et les femmes, considérés comme des moteurs essentiels du développement.

L’Union européenne a profité de cette occasion pour présenter sa stratégie Global Gateway, qui vise à promouvoir des infrastructures durables, notamment dans les secteurs clés du transport et de l’énergie.



À l’issue de cette session, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération à travers des dialogues sectoriels réguliers, permettant d’approfondir les échanges et de suivre les progrès réalisés.



