Sénégal : Vers une harmonisation du prix de l’électricité

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018

Le Sénégal va vers une harmonisation du prix de l’électricité sur toute l’étendue du territoire. Jusqu’ici, le prix de l’électricité dépend de la position géographique en milieu rural et en milieu urbain.

La Commission de régulation du secteur de l’électricité (Crse) des tarifs s’attèle dans la mise en place du projet, suite à des directives du chef de l’Etat.

« On est en train de travailler sur le projet d’avenant parce que les concessionnaires disent que le premier pas à faire, est de leur garantir les compensations nécessaires pour aller à cette harmonisation», s’est prononcé le président de la Crse.

Ibrahima Mamadou Sarr s’exprimait en marge d’un atelier de renforcement de capacités des membres des organisations consuméristes ainsi que quelques membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal, sur le droit de la régulation.

Pour M. Sarr, le problème réside dans le fait qu’avec des prix différents, certaines populations refusent de s’abonner. Ce qui motive l’harmonisation pour les mettre sur le même pied. Ce projet vient alors corriger ces inégalités qui durent depuis fort longtemps.

«Cette harmonisation constitue un pas de plus vers le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous», se réjouit Mademba Bitèye, secrétaire permanent à l’Energie.

Pourtant, cette disparité des prix s’explique par les frais de raccordement d’une zone à une autre. Ce qui constitue, à ce jour, des barrières à l’accès des zones rurales à l’électricité. Au vu de cela, les populations des zones rurales n’ayant pas accès à l’électricité ont le plus souvent recours à l’électrification par les panneaux solaires.

Crédit Photo: Xalima

Fatou Oulèye SAMBOU

