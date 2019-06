Sénégal Vs Algérie : Les lions perdent, le score final 1 but à 0

Les lions du Sénégal n’ont pas été à hauteur des attentes dans son 2e match l’opposant à l’équipe d’Algérie. Ils ont perdu 1 but à 0 devant l’équipe d’Algérie qui a été plus forte, mieux engagée dans la confrontation. Les algériens ont profité de la mégarde de la défense sénégalaise pour inscrire l’unique but du match.







Ainsi, il faut reconnaître que l’équipe a subi la pression des algériens, très agressifs dans les duels. Ils ont, semble-t-il, fait exprès de perturber le développement du jeu des lions, afin de les surprendre. L’Algérie a pris ce risque pour arriver à la victoire.

