Sénégal et l’Egypte/ Historique des rencontres: 4 victoires pour les Lions contre 6 défaites et 2 matchs nuls Le Sénégal et l’Egypte vont se rencontrer pour la 13 fois ce dimanche, au stade Olembé. Lors de leurs dernières confrontations, les Pharaons ont battu 6 fois les Lions, contre 4 victoires et 2 matchs nuls.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Février 2022 à 17:14 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions vont se battre ce dimanche pour décrocher leur 5e victoire face aux Pharaons. Une rencontre qui sera la 13e en toutes compétitions entre le Sénégal et l’Egypte. Déjà, le 7 mars 1986, notre équipe faisait une très grosse impression battant les égyptiens chez eux en match d’ouverture groupe comptant pour la Coupe d’Afrique des nations Caire 86.



Cette année, le Sénégal avait une très bonne équipe mais n’avait pas réussi à se qualifier au tour suivant. Il a fallu attendre 16 ans après pour voir la deuxième victoire des « Lions » sur les Pharaons. C’était le 20 janvier lors de la Can 2002 (1-0). Nos deux dernières victoires contre cette même équipe datent de 2014 et c’était en qualifications pour la CAN 2015. Le Sénégal battait l’Egypte par 2-0 à Dakar le 5 septembre 2014 avant d’aller s’imposer au Caire le 15 novembre 2014.



La dernière défaite des Lions face aux pharaons, sept fois champions d’Afrique remonte au 7 février 2006 en demi-finale (2-1) CAN 2006 et on se rappelle encore le penalty de Diomansy non sifflé.



A noter que les Lions ont connu 6 revers face à leur adversaire de ce dimanche. Le 2 août 1987 déjà, ils se sont inclinés 1-0 aux jeux africains de 1987, au 1er tour. Le 13 juillet 1998, les Pharaons s’imposent une nouvelle fois (2-0) en match de qualifications pour la CAN 1998. Lors de la Coupe d’Afrique, le 25 janvier 2000, on enregistrait une autre victoire Égyptienne (1-0).



L’année suivante, le 6 mai 2001, nos joueurs s’inclinent 1-0 en éliminatoires de la Coupe du monde 2002. En rencontre amicale, l’Egypte signait sa 5e victoire le 10 octobre 2003 en Égypte (1-0). Et notre dernière défaite face au septule champion d’Afrique remonte depuis le 7 février 2006 en demi-finale 2-1 de la CAN 2006 et on se rappelle encore du penalty de Diomansy non sifflé.



Les deux équipes se sont neutralisées deux fois, le 25 janvier 1997 (0-0). D’abord, en qualifications pour la CAN 1998 et le 9 juillet 2000 (0-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2002. Et sur l’ensemble des matchs joués, 6 buts ont été marqués par notre équipe contre 8 buts encaissés.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook