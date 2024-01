Sénégal face à la Guinée : L’autre match entre les deux peuples

Certes, si le voisinage entre les deux peuples n’était pas multiséculaire, le match de football ayant opposé hier le Sénégal à la Guinée, avait commencé à installer une certaine surchauffe entre les populations des deux pays. Et nombre de Sénégalais, tout comme de Guinéens, priaient pour que tout reste dans le cadre purement sportif et que le meilleur puisse triompher. Parce qu’entre les deux peuples, les intérêts communs ne devaient pas pâtir d’un simple match de football. Surtout qu’avant le coup d’envoi du match d’hier, les deux équipes étaient presque qualifiées pour les huitièmes de finale. Il faut rappeler que la communauté guinéenne est la première communauté étrangère au Sénégal. Nos parents guinéens ont réussi le tour de force, de dominer l’économie de la vente du détail, des fruits, mais aussi, ils excellent dans les petits métiers comme la vente de café et autre.



En outre, elle est l’une des communautés étrangères les plus intégrées dans la société sénégalaise. On parle aujourd’hui d’une population guinéenne comprise entre 400.000 à 500.000 personnes. Selon le deuxième rapport 2018 de l’Organisation internationale pour les migrations et de l’Agence nationale de la statistique et de démographie, la migration au Sénégal reste dominée par la Guinée, indique un document remis aux journalistes lors du forum de l’Unesco. Les ressortissants guinéens représentent 43 % des immigrés vivant au Sénégal, les Maliens 10 %, les Gambiens 7 %, et les Bissau-Guinéens 6 %, ajoute le même document. Une importante communauté sénégalaise réside aussi en Guinée. Même si elle n’est pas à la dimension de celle des Guinéens vivant au Sénégal, elle est d’une taille assez soutenue. C’est pourquoi, des débordements auraient pu avoir des conséquences dramatiques des deux côtés. Heureusement que tout est resté limité dans le cadre purement sportif et que le Sénégal a été le meilleur pour cette fois-ci.













Le Témoin