Sénégal : les raisons d’un réajustement tarifaire à la hausse du prix à la pompe du Super carburant

Ainsi, le ministère en charge du pétrole et des énergies informe qu’à compter du dimanche 5 Juin 2022 à 00H, le litre de super carburant passe de 775 de francs Cfa à 890 de francs Cfa à la pompe.



Il convient de noter, poursuit la même source, que malgré cette hausse, le gouvernement continue de subventionner le supercarburant dont le prix de revient non subventionné devrait être arrêté à 1182 de francs Cfa le litre à la pompe.



Par ailleurs, le ministère précise que dans le souci de préserver le pouvoir d’achat de la plus grande majorité des usagers, le gouvernement a décidé, d’un autre côté, de maintenir les prix des autres produits de consommation courante notamment le gaz butane, le gasoil, l’essence ordinaire, l’essence pirogue, le pétrole lampant et le diesel oil.



« Les prix de ces produits restent donc inchangés. », insiste le ministère à travers un communiqué parvenu à Lejecos.



Les pertes commerciales projetées à 500 milliards au 31 décembre 2022



Le document rappelle dans le même sillage que l’estimation des pertes commerciales pour l’année 2022 était de l’ordre de 150 milliards de francs Cfa.



Mais, ajoute, le communiqué, avec la tendance haussière actuelle, elles sont projetées à 500 milliards de francs Cfa au 31 décembre 2022.



Le gouvernement, face à cette crise persistante avec comme corollaire une raréfaction et un renchérissement des produits pétroliers, appelle les usagers à adopter des gestes et comportements permettant de faire des économies d’énergie pour aider à la maitrise des besoins.



Bassirou MBAYE



