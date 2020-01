Sénégal : une épidémie de Rotavirus inquiète les autorités Alors qu’une épidémie de coronavirus secoue la Chine, au Sénégal c’est une épidémie de rotavirus qui met les autorités en alerte. C’est en tous ca ce que rapporte Enquête, soulignant que cette infection est la source de plusieurs cas de consultations actuellement dans les structures de santé. Elle se manifeste par de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements, et touche principalement les enfants. La journal souligne que près de 500 000 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée à rotavirus, avec plus de 85 % dans les pays à faible revenu d'Afrique et d'Asie, chaque année.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 09:45 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos